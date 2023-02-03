На Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar

Начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний заявил, что ведомство согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране.

Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна

В интервью изданию «АрмияInform» он рассказал, что перед согласованием был проведён ряд совещаний с инвесторами и заинтересованными сторонами.

«Сейчас осуществляем общую организацию и координацию работы по поводу строительства и обустройства совместного учебно-испытательного сервисного центра», - указал Закутний.

Он добавил, что в центре будет выполняться обслуживание, текущий ремонта и модернизация, а также обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar на территории Украины, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияУкраинаБеспилотники
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