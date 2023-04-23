СМИ: российские военные в зоне СВО начали использовать «плащи-невидимки»
Российские бойцы начали использовать «плащи-невидимки», которые позволяют подобраться к противнику в ночное время. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что плащи изготовлены из теплоизоляционного материала, мешающего разглядеть человека в тепловизор. Изделие поглощает выделяемое телом тепло.
По данным издания, о разработке сообщалось еще до начала специальной операции.
Президент Владимир Зеленский боится, что украинская армия провалит контрнаступление, пишет газета Financial Times. Журналисты отметили, что в случае неудачи Запад потребует от Киева начать переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru