СМИ: российские военные в зоне СВО начали использовать «плащи-невидимки»

Российские бойцы начали использовать «плащи-невидимки», которые позволяют подобраться к противнику в ночное время. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Bild: ВСУ в Артемовске отступили от железнодорожных путей

Отмечается, что плащи изготовлены из теплоизоляционного материала, мешающего разглядеть человека в тепловизор. Изделие поглощает выделяемое телом тепло.

По данным издания, о разработке сообщалось еще до начала специальной операции.

Президент Владимир Зеленский боится, что украинская армия провалит контрнаступление, пишет газета Financial Times. Журналисты отметили, что в случае неудачи Запад потребует от Киева начать переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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