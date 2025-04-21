Минздрав РФ отозвал регистрацию двух препаратов производства США против рака

Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию двух препаратов американского производства для лечения рака крови, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о противоопухолевых препаратах, их используют в терапии пациентов с различными видами рака крови — «Ревлимида» и «Имновида». Они принадлежат ушедшей с российского рынка фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb.

Несколько лет назад данные лекарства были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок. В настоящее время они уступили место на рынке российским дженерикам.

Ранее стало известно, что в России создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

