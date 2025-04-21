Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым
Украинский лидер Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, сообщил в Telegram депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
По его словам, Вооруженные силы Украины, согласно данным Министерства обороны РФ, обстреливали позиции российских войск в ДНР 444 раза. Было нанесено 900 ударов украинскими беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей.
Депутат отметил, что Зеленский обвиняет Москву в нарушении режима перемирия и при этом признает, что воздушных тревог на Украине не было.
Киев предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено
- Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым
- СМИ: Категорию семей с детьми вернут в программу льготного автокредитования
- СМИ: Политологи в США надеются на прекращение огня на Украине
- СМИ: Германия может потерять место в Совбезе ООН из-за Бербок
- Политолог Бенсел считает, что Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия
- Трамп надеется на достижение Москвой и Киевом договоренностей в ближайшую неделю
- МИД РФ: Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху
- Зеленский предложил новый формат договорённостей
- СМИ: DHL приостанавливает отправления в США стоимостью более $800
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru