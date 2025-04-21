По его словам, Вооруженные силы Украины, согласно данным Министерства обороны РФ, обстреливали позиции российских войск в ДНР 444 раза. Было нанесено 900 ударов украинскими беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей.

Депутат отметил, что Зеленский обвиняет Москву в нарушении режима перемирия и при этом признает, что воздушных тревог на Украине не было.

Киев предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

