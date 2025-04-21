На Камчатке извергается Ключевская сопка

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке

По словам исследователей, в кратере было обнаружено свечение. Оно длилось несколько минут. Это говорит о начале нового извержения.

Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

Ранее в Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
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