На Камчатке извергается Ключевская сопка
21 апреля 202506:32
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.
По словам исследователей, в кратере было обнаружено свечение. Оно длилось несколько минут. Это говорит о начале нового извержения.
Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.
Ранее в Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- На Камчатке извергается Ключевская сопка
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru