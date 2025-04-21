Эксперт: На Украине почти закончился газ в ПХГ
21 апреля 202505:32
На Украине запасы газа в подземных хранилищах почти закончились, сообщает RT со ссылкой на заявление бывшего главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона.
По его словам, в настоящее время уровень наполненности составляет 2,22%. Отмечается, что подготовиться к предстоящему отопительному сезону без значительного объема импорта не представляется возможным.
Ранее «Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru