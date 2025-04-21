Эксперт: На Украине почти закончился газ в ПХГ

На Украине запасы газа в подземных хранилищах почти закончились, сообщает RT со ссылкой на заявление бывшего главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона.

По его словам, в настоящее время уровень наполненности составляет 2,22%. Отмечается, что подготовиться к предстоящему отопительному сезону без значительного объема импорта не представляется возможным.

Ранее «Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры