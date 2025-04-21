СМИ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС
Американский власти считают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с их последующей передачей под контроль Вашингтона может способствовать урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает The Wall Street Journal.
Инициатива обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.
Издание при этом не указало, кто, по мнению США, должен управлять станцией при реализации такого предложения.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины или другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС
- Келлог: США устали от конфликта на Украине
- СМИ: Глава Пентагона отправлял информацию об ударах по Йемену в чат с женой и братом
- Бивол отказался драться с Усиком
- СМИ: Наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено
- Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым
- СМИ: Категорию семей с детьми вернут в программу льготного автокредитования
- СМИ: Политологи в США надеются на прекращение огня на Украине
- СМИ: Германия может потерять место в Совбезе ООН из-за Бербок
- Политолог Бенсел считает, что Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru