СМИ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС

Американский власти считают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с их последующей передачей под контроль Вашингтона может способствовать урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает The Wall Street Journal.

МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС

Инициатива обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

Издание при этом не указало, кто, по мнению США, должен управлять станцией при реализации такого предложения.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины или другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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