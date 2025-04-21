СМИ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС

Инициатива обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

Издание при этом не указало, кто, по мнению США, должен управлять станцией при реализации такого предложения.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины или другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

