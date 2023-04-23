Bild: ВСУ в Артемовске отступили от железнодорожных путей
Украинские подразделения отступили с ряда позиций в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщил корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Репке.
По его словам, ВСУ оставили последние позиции в центре и прекратили сопротивление у железнодорожных путей.
«Российские войска уже двинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление», - рассказал журналист.
За последние сутки российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».
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