Bild: ВСУ в Артемовске отступили от железнодорожных путей

Украинские подразделения отступили с ряда позиций в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщил корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Репке.

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По его словам, ВСУ оставили последние позиции в центре и прекратили сопротивление у железнодорожных путей.

«Российские войска уже двинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление», - рассказал журналист.

За последние сутки российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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