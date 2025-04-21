СМИ: Наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено

Никто не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывает Вашингтон, сообщает газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепа США по восстановлению Украины Тайсона Баркера.

СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

По его словам, на Украине имеются запасы нефти, газа, лития и графита, однако они не относятся к крупнейшим в мире. Эксперт указал, что сведения, которыми руководствуется американский президент Дональд Трамп, устарели, а сделка больше похожа на шантаж со стороны США.

Ранее СМИ сообщили об обсуждении Вашингтоном поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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