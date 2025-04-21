СМИ: Наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено

По его словам, на Украине имеются запасы нефти, газа, лития и графита, однако они не относятся к крупнейшим в мире. Эксперт указал, что сведения, которыми руководствуется американский президент Дональд Трамп, устарели, а сделка больше похожа на шантаж со стороны США.

Ранее СМИ сообщили об обсуждении Вашингтоном поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

