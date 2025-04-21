Минэк: Доллар к концу года будет стоить 98,7 рублей

Речь идет об отметке в 98,7 рубля. Также ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар.

Ранее стало известно, что рубль, заметно укрепившийся по отношению к доллару, является самой доходной валютой в мире с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

