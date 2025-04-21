Минэк: Доллар к концу года будет стоить 98,7 рублей

Министерство экономического развития России сохранило прогноз по курсу доллара на конец 2025 года, сообщает Ura.ru.

Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 81 рубля

Речь идет об отметке в 98,7 рубля. Также ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар.

Ранее стало известно, что рубль, заметно укрепившийся по отношению к доллару, является самой доходной валютой в мире с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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