Бивол отказался драться с Усиком
21 апреля 202504:02
Российский боксер Дмитрий Бивол отказался драться с украинцем Александром Усиком, сообщает «Советский спорт».
Россиянин также заявил, что не пойдет в ММА, так как ему это не интересно. При этом Бивол не собирается уходить из большого спорта.
На счету 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.
Следующим соперником Бивола станет американец Дэвида Бенавидес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru