Бивол отказался драться с Усиком

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался драться с украинцем Александром Усиком, сообщает «Советский спорт».

Дмитрий Бивол подал апелляцию на результат поединка против Артура Бетербиева

Россиянин также заявил, что не пойдет в ММА, так как ему это не интересно. При этом Бивол не собирается уходить из большого спорта.

На счету 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

Следующим соперником Бивола станет американец Дэвида Бенавидес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифуллин
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