Келлог: США устали от конфликта на Украине
США устали от происходящего на Украине, сообщил Fox News специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.
Так он отреагировал на слова главы Госдепа США Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти их переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. «У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие», — указал Келлог.
Отмечается, что боевые действия продолжаются слишком долго, но еще есть возможность успеха на переговорах.
Ранее МИД России заявил, что власти Украины не соблюдали режим прекращения огня на Пасху. Киев использовал для ударов ракеты HIMARS американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru