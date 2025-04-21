СМИ: Глава Пентагона отправлял информацию об ударах по Йемену в чат с женой и братом
Шеф Пентагона Пит Хегсет выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат, сообщает New York Post.
Министр обороны с личного телефона отправлял в чат под названием «Оборона/ командное совещание» расписание полетов истребителей F/A-18 Hornets, которые атаковали хуситов в Йемене. Эту же информацию он публиковал в другом чате с чиновниками администрации США. Издание отмечает, что неясно, зачем жене и брату нужна была информация о предстоящих ударах по Йемену.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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