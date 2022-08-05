СМИ: российские военные обезвредили в Херсоне ячейку диверсантов
Силовики России обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
Группа из 16 диверсантов относилась к территориальной обороне Украины. Были установлены их паспортные данные, места проживания, а также изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры Херсона.
Злоумышленники должны были не пустить российских военных на городские объекты.
Ранее ФСБ задержала в Липецкой области граждан Украины, готовивших теракт в областном центре. Они должны были осуществить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
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