СМИ: российские военные обезвредили в Херсоне ячейку диверсантов

Группа из 16 диверсантов относилась к территориальной обороне Украины. Были установлены их паспортные данные, места проживания, а также изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры Херсона.

Злоумышленники должны были не пустить российских военных на городские объекты.

Ранее ФСБ задержала в Липецкой области граждан Украины, готовивших теракт в областном центре. Они должны были осуществить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

