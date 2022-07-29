ФСБ задержала в Липецкой области готовивших теракт украинских диверсантов
ФСБ задержала в Липецкой области готовивших диверсии граждан Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины», — приводит ТАСС сообщение ЦОС.
По данным ведомства, задержанные — неоднократно судимый за педофилию мужчина 1988 года рождения, а также две женщины 1986 и 1978 годов рождения, пишет Ura.ru. ФСБ указывает, что они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в РФ террористической организацией «Правый сектор» под патронажем СБУ.
Диверсанты должны были осуществить теракт в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка. В тайнике у злоумышленников обнаружили элементы самодельного взрывного устройства, кроме того, у задержанных нашли переписку с участниками «Правого сектора».
Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном использовании взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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