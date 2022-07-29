ФСБ задержала в Липецкой области готовивших теракт украинских диверсантов

По данным ведомства, задержанные — неоднократно судимый за педофилию мужчина 1988 года рождения, а также две женщины 1986 и 1978 годов рождения, пишет Ura.ru. ФСБ указывает, что они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в РФ террористической организацией «Правый сектор» под патронажем СБУ.

Диверсанты должны были осуществить теракт в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка. В тайнике у злоумышленников обнаружили элементы самодельного взрывного устройства, кроме того, у задержанных нашли переписку с участниками «Правого сектора».

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном использовании взрывчатых веществ или взрывных устройств.

