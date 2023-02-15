СМИ: Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО

Ранее в госкорпорации «Ростех», на базе которой и разрабатывались ружья, сообщили также о процессе разработки управляемых боеприпасов с почти стопроцентной точностью поражения целей.

Отмечается, что организация наращивает производство высокоточных боеприпасов и создает новые образцы высокоточного оружия. Новинки позволят практически гарантированно уничтожать объекты и технику противника, в частности удобной целью для них станут американские и немецкие танки Abrams и Leopard.

