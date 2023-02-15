СМИ: Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО

Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в зоне спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о радиоэлектронных ружьях, например, «Пищаль-ПРО» и REX. Отмечается, что вооружение продемонстрировало свою эффективность, оно позволяет нивелировать действия украинских мини-БПЛА по разведке переднего края и захватывать дроны ВСУ.

Минобороны продемонстрировало уничтожение техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Ранее в госкорпорации «Ростех», на базе которой и разрабатывались ружья, сообщили также о процессе разработки управляемых боеприпасов с почти стопроцентной точностью поражения целей.

Отмечается, что организация наращивает производство высокоточных боеприпасов и создает новые образцы высокоточного оружия. Новинки позволят практически гарантированно уничтожать объекты и технику противника, в частности удобной целью для них станут американские и немецкие танки Abrams и Leopard.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры