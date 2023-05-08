СМИ: российские планирующие бомбы сорвали планы Украины
8 мая 202302:27
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению, сообщает Telegraph.
По данным издания, войска РФ выпускают от 20 планирующих бомб в день. Их использование может вынудить Украину в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.
Этим оружием российская авиация интенсивно выполняет боевые задачи около месяца.
Как рассказал военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru