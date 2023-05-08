СМИ: российские планирующие бомбы сорвали планы Украины

По данным издания, войска РФ выпускают от 20 планирующих бомб в день. Их использование может вынудить Украину в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.

Этим оружием российская авиация интенсивно выполняет боевые задачи около месяца.

Как рассказал военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны.

