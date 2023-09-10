СМИ: российские минные поля стали проблемой для ВСУ

Украинские солдаты не могут эффективно их разминировать, поскольку они могут достигать глубины в 500 метров. Стандартное российское минное поле имеет глубину около 120 метров. При этом российские военные обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой «УР-77 Метеорит» или американской M58 MICLIC.

Также разминированию препятствует прикрытие минных полей минометами, артиллерией и авиационными ударами с боевых вертолетов.

Ранее также стало известно, что российские бойцы закрепляют на минах горючее вещество. При расчистке поля противником, ВС РФ забрасывают поле гранатами с беспилотника, вызывая «море огня и взрывов».

