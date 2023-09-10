СМИ: российские минные поля стали проблемой для ВСУ

Российские минные поля, глубина которых нестандартна, стали проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider.

Бойцы ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром

Украинские солдаты не могут эффективно их разминировать, поскольку они могут достигать глубины в 500 метров. Стандартное российское минное поле имеет глубину около 120 метров. При этом российские военные обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой «УР-77 Метеорит» или американской M58 MICLIC.

Также разминированию препятствует прикрытие минных полей минометами, артиллерией и авиационными ударами с боевых вертолетов.

Ранее также стало известно, что российские бойцы закрепляют на минах горючее вещество. При расчистке поля противником, ВС РФ забрасывают поле гранатами с беспилотника, вызывая «море огня и взрывов».

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ФОТО: РИА Новости
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