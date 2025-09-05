Трамп заявил, что США потеряли Индию и Россию

США, судя по всему, потеряли Индию и Россию. Об этом в своей соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

«Не лишен юмора»: Путин оценил заявление Трампа о «сговоре» России, Китая и КНДР

Он опубликовал совместную фотографию президента РФ Владимира Путина, главы КНР Си Си Цзиньпина и индийского премьера Нарендры Моди, указав, что Москва и Нью-Дели «ушли к глубокому и темному Китаю».

«Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе», — написал глава Белого дома.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала встречи лидеров России, КНР, Ирана и КНДР «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:КитайИндияРоссияДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры