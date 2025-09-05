Песков отверг утверждения, что Россия разворачивается на восток

Утверждения о том, что Россия якобы разворачивается на восток, не верны. Об этом сайту aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: Россия зеркально ответит на отмену виз в Китай

Отвечая на вопрос о визите российского лидера Владимира Путина в Китай, он указал, что «документально оформить» какие-либо повороты невозможно.

«Потом никуда Россия разворачиваться не собирается... Она, собственно, и была на Востоке», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что отношения России, Китая и КНДР не направлены против других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

