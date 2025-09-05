Губернатор Камчатки пообещал ужесточить продажу алкоголя
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил НСН, что забота о здоровье населения – это сегодня ключевая задача.
Продажа алкоголя должна строго контролироваться и не создавать рисков для подрастающего поколения и здоровья страны в целом, заявил корреспонденту НСН губернатор Камчатского края Владимир Солодов в кулуарах Восточного экономического форума.
Губернаторы четырех дальневосточных регионов ранее заявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Так, в Магаданской области планируют сокращать места продаж, а в Амурской — допустимое расстояние между точками продаж и соцобъектами. Ужесточения уже действуют в Якутии и Бурятии. Солодов отметил, что также продолжит вводить ужесточающие меры.
«О запрете алкоголя речи не идет. У нас даже в регионах, где наиболее жесткие ограничения, полного запрета нет. Конечно, мы ужесточаем продажу, планомерно идет работа. В прошлом году принят пакет ужесточающих мер, запрещена торговля в многоквартирных домах, ужесточено требование к расстоянию до социальных учреждений. Мы продолжим эту работу, потому что, конечно, торговля алкоголем должна быть в строгих рамках, которая не создает рисков в первую очередь для подрастающего поколения. И в целом необходимо ограничить негативное влияние на социальное благополучие и здоровый образ жизни. Пьют ли в России? Да, пьют. Забота о здоровье населения – это для меня ключевая задача, мы исходим из нее, вводя новые ограничения», - пояснил он.
В ближайшее время ужесточение правил продажи алкоголя станет популярной практикой во многих регионах, заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
