Продажа алкоголя должна строго контролироваться и не создавать рисков для подрастающего поколения и здоровья страны в целом, заявил корреспонденту НСН губернатор Камчатского края Владимир Солодов в кулуарах Восточного экономического форума.

Губернаторы четырех дальневосточных регионов ранее заявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Так, в Магаданской области планируют сокращать места продаж, а в Амурской — допустимое расстояние между точками продаж и соцобъектами. Ужесточения уже действуют в Якутии и Бурятии. Солодов отметил, что также продолжит вводить ужесточающие меры.