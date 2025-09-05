Центробанк снова продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Уточняется, что сохранить ограничения было решено из-за антироссийских санкций, которые «не позволяют отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

Для валютных счетом или вкладов граждан, которые были открыты до 9 марта 2022 года, максимум на снятие составит 10 тысяч долларов США, или эквивалента в евро. Получить остальные средства можно будет в рублях.

Ранее Центробанк до 30 сентября 2025 года включительно продлил ограничения на перевод средств за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

