Центробанк снова продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Центробанк РФ в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Как сообщает пресс-служба регулятора, действовать они будут до 9 марта 2026 года.
Уточняется, что сохранить ограничения было решено из-за антироссийских санкций, которые «не позволяют отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».
Для валютных счетом или вкладов граждан, которые были открыты до 9 марта 2022 года, максимум на снятие составит 10 тысяч долларов США, или эквивалента в евро. Получить остальные средства можно будет в рублях.
Ранее Центробанк до 30 сентября 2025 года включительно продлил ограничения на перевод средств за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
- «Мем алкобизнеса»: Что мешает в России ввести онлайн-продажу вина
- «Союз пешеходов» призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч
- «Взрывной спрос на авторский взгляд»: Сколько стоят туры на Камчатку и Сахалин
- Центробанк снова продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- На связи Куба: Радио ROCK FM возвращает в эфир музыкальные квартирники
- Трамп заявил, что США потеряли Индию и Россию
- Песков отверг утверждения, что Россия разворачивается на восток
- В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ
- «Никто не запретит!»: В Крыму напомнили о пользе вина на фоне борьбы регионов с алкоголем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru