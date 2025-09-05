«Никто не запретит!»: В Крыму напомнили о пользе вина на фоне борьбы регионов с алкоголем
Председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил НСН, что виноград и его целебные свойства должны быть достоянием всей страны.
В России необходимо развивать культуру потребления алкогольных напитков, вино никто запретить не может, так как это полезный продукт, заявил корреспонденту НСН председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов в кулуарах Восточного экономического форума.
Губернаторы четырех дальневосточных регионов ранее заявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Так, в Магаданской области планируют сокращать места продаж, а в Амурской — допустимое расстояние между точками продаж и соцобъектами. Ужесточения уже действуют в Якутии и Бурятии. Константинов отметил, что вино в Крыму точно никто запрещать не будет.
«Крым – один из крупнейших производителей вина в России, качественного и полезного продукта. Поэтому именно это никто запрещать не будет. Мы регулируем торговлю для несовершеннолетних, что, конечно, запрещено, а также в местах проживания людей. Культуру потребления напитков нужно воспитывать в народе. А виноград и его целебные свойства должны быть достоянием всей страны. Мы далеко не самая пьющая нация, но, конечно, воспитание молодежи необходимо», - отметил он.
Ранее программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года уже утвердили в республике Карелия. Ее глава, Артур Парфенчиков заявил, что одной из задач для региона станет снижение доступности спиртных напитков с помощью ограничения часов их розничной продажи. Первым о подобных мерах сообщил губернатор Вологодской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
