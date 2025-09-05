В России необходимо развивать культуру потребления алкогольных напитков, вино никто запретить не может, так как это полезный продукт, заявил корреспонденту НСН председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов в кулуарах Восточного экономического форума.

Губернаторы четырех дальневосточных регионов ранее заявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Так, в Магаданской области планируют сокращать места продаж, а в Амурской — допустимое расстояние между точками продаж и соцобъектами. Ужесточения уже действуют в Якутии и Бурятии. Константинов отметил, что вино в Крыму точно никто запрещать не будет.