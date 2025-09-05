«Несмотря на то, что российское виноделие на подъеме, хотелось бы больших объемов. И если мы говорим про импортозамещение на винном рынке, то, наверное, онлайн-продажи могли бы очень серьезно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям, которые находятся в статусе крестьянских фермерских хозяйств. Для больших производителей открыт путь в сетевую розницу, а для крестьянских-фермерских хозяйств с этим все гораздо сложнее обстоит. Онлайн-продажи очень могли бы помочь им», - указал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, введение онлайн-продажи вина обсуждается в России уже очень давно.

«Онлайн-продажу российского вина обсуждают, наверное, последние лет пять. Эта история очень старая. Она уже стала мемом алкобизнеса. Многие боятся, что она ударит по ресторанному бизнесу, но это не так. Это разные сегменты, и это разные потребители. Люди, которые приходят в рестораны, как правило, за вином не ходят. Они идут в рестораны за сервисом. Люди, которые покупают вино, знают российское виноделие и составляют домашние коллекции. Это не история про кратковременные потребности в алкоголе, а скорее про глобальные закупки. Электронную торговлю вином до сих пор не ввели в России из-за конфликта интересов. Это такая российская реальность», - отметил Обрезчиков.