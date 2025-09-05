«Мем алкобизнеса»: Что мешает ввести онлайн-продажу вина в России
Электронную торговлю вином до сих пор не ввели в России из-за конфликта интересов, заявил в беседе с НСН винный критик Антон Обрезчиков.
Онлайн-продажи могли бы очень серьезно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям, заявил НСН винный критик Антон Обрезчиков.
Пилотный проект по онлайн-продаже товаров с возрастным ограничением могут запустить в России в августе 2026 года. Сначала проведут эксперимент по продаже энергетиков — если он окажется успешным, то могут разрешить торговлю алкоголем и табаком, сообщил РБК. Ранее вопрос дистанционной торговли алкоголем столкнул два министерства. В 2023 году Минфин поддержал онлайн-продажи вина, однако против выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
Обрезчиков считает, что онлайн-продажи российского вина помогли бы решить проблему с импортозамещением.
«Несмотря на то, что российское виноделие на подъеме, хотелось бы больших объемов. И если мы говорим про импортозамещение на винном рынке, то, наверное, онлайн-продажи могли бы очень серьезно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям, которые находятся в статусе крестьянских фермерских хозяйств. Для больших производителей открыт путь в сетевую розницу, а для крестьянских-фермерских хозяйств с этим все гораздо сложнее обстоит. Онлайн-продажи очень могли бы помочь им», - указал эксперт.
Вместе с тем, по его словам, введение онлайн-продажи вина обсуждается в России уже очень давно.
«Онлайн-продажу российского вина обсуждают, наверное, последние лет пять. Эта история очень старая. Она уже стала мемом алкобизнеса. Многие боятся, что она ударит по ресторанному бизнесу, но это не так. Это разные сегменты, и это разные потребители. Люди, которые приходят в рестораны, как правило, за вином не ходят. Они идут в рестораны за сервисом. Люди, которые покупают вино, знают российское виноделие и составляют домашние коллекции. Это не история про кратковременные потребности в алкоголе, а скорее про глобальные закупки. Электронную торговлю вином до сих пор не ввели в России из-за конфликта интересов. Это такая российская реальность», - отметил Обрезчиков.
Против введения в России онлайн-продажи вина выступил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
«Алкогольная продукция ничего хорошего не дает. Онлайн-продажи сегодня набирают обороты, но я считаю, что пока мы не достигли качественного результата в офлайне, в зоне ответственности алкогольного рынка, говорить про онлайн-продажи преждевременно. Они могут нас откинуть на 10 лет назад. К этому очень осторожно следует подходить. Я думаю, это больше лоббистская инициатива. Сначала надо разбираться с продажей, а потом уже с заказами», - подчеркнул депутат.
Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли предложили запустить онлайн-витрину отечественного вина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
