В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ
5 сентября 202513:02
Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом заявили в Минобороны.
«Сегодня... уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ», – говорится в сообщении.
Суда были ликвидированы в северо-западной части акватории.
Ранее над Черным морем сбили один беспилотник ВСУ самолетного типа, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ
- «Никто не запретит!»: В Крыму напомнили о пользе вина на фоне борьбы регионов с алкоголем
- Губернатор Камчатки пообещал ужесточить продажу алкоголя
- СМИ: Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту
- Названы преимущества безвиза с Китаем для российского бизнеса
- Российские военные освободили Марково в ДНР
- Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta
- Депутат Ющенко призвал сделать Max доступным в других странах
- Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать
- Прирост численности населения на Дальнем Востоке объяснили наплывом мигрантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru