В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ

Российские военные ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом заявили в Минобороны.

Над Азовским морем сбили два дрона ВСУ

«Сегодня... уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ», – говорится в сообщении.

Суда были ликвидированы в северо-западной части акватории.

Ранее над Черным морем сбили один беспилотник ВСУ самолетного типа, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СпецоперацияЧерное МореМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры