В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ

Подмосковная полиция начала проверку частного приюта для собак в городе Чехов Свыше 240 млн руб. пожертвований уже переведено через благотворительный сервис на mos.ru Почти 90% процентов детей в Москве занимаются в различных секция и кружках Движение транспорта и парковку ограничат на ряде улиц в центре Москвы в эти выходные 12 миллионов человек посетили Северный речной после его реставрации