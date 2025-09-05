На связи Куба: Радио ROCK FM возвращает в эфир музыкальные квартирники

5 сентября в эфире радио ROCK FM стартует новый сезон музыкальных квартирников. На этот раз на радиостанции выступит кубинско-российская группа Join Trip c трибьютом Creedence Clearwater Revival и перенесет аудиторию в 70-е годы. Рок-звезды исполнят кавер-композиции известных мировых музыкантов.

«Мы пригласили в нашу уютную студию группу Join Trip – ребята не просто перепевают известные хиты, а переосмысливают их с огромной любовью. На квартирниках слушатели могут познакомиться с творчеством легендарных звезд, которое они могли и пропустить в свое время, а молодежь откроет его впервые. Настроившись на волну нашей радиостанции, вы непременно станете частью комьюнити людей, которые ценят музыку вне времени, и разделите с нами любовь к классике рока», – рассказал Программный директор ROCK FM Александр Фуковский.

Радио ROCK FM 95.2 с февраля 2025 года запустило программу «Квартирник ROCK FM». В её основе – живые выступления кавер-групп. Эфир программы проходит с периодичностью раз в две недели, по пятницам, а видеозаписи всех концертов публикуются на официальном сайте радиостанции после их трансляции.

Самые популярной передачей за это время стало 18-летие ROCK FM, когда в гости к ведущему Бендеру пришли Ольга Кормухина, Александр Маршал, Алексей Белов. На площадке ROCK FM выступали команды разных форматов, воссоздавая хиты таких известных групп, как Shocking Blue, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Queen, Джими Хендрикса, Dire Straits.