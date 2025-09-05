«Дальний Восток — это не просто тренд, это стратегически важное и быстрорастущее направление для внутреннего туризма премиум-класса. Мы наблюдаем не просто рост, а взрывной спрос на уникальные, разработанные с душой авторские программы. Это не массовый пляжный отдых. Туристы едут за глубоким погружением, за экзотикой, которую не найти больше нигде в России, а часто — и в мире. Активно развивается гастрономический туризм, искушенные путешественники особое внимание уделяют присутствию в программе отдыха дегустации морских деликатесов и посещений модных ресторанов», - объяснил он.

Он назвал самые популярные туристические направления региона.

«Камчатка — безусловный лидер. Это Мекка для тех, кто ищет сильные впечатления. Восхождение на Авачинский и Ключевскую сопки, посещение Долины гейзеров, купание в Тихом океане, наблюдение за медведями на Курильском озере, вертолетные туры. Это наш хит продаж. Также популярны Сахалин и Курильские острова. Направление набирает огромную популярность у искушенных путешественников. Их манит суровая красота мыса Великан, остров Итуруп с его вулканами и водопадом Илья Муромец, и особая, «японская» атмосфера региона. А еще Якутия и Полюс Холода. Это направление для экстремалов и эстетов. Туры на полюс холода в Оймякон, сплавы по рекам, поиск останков мамонтов и, конечно, наблюдение за северным сиянием зимой», - отметил он.

По его словам, неделя на Камчатке обойдется россиянам минимум в 50 тысяч рублей.

«Что касается цен, здесь важно понимать, что речь об авторских турах, это не самостоятельные поездки. Камчатка на 5-7 дней обойдется от 50 000 до 300 000 рублей с человека. Курилы (Сахалин + Итуруп, 5-10 дней): 65 000 – 350 000 руб. Якутия (Оймякон, 3-7 дней): от 50 000-350 000 руб. Тур по Приморью с акцентом на природу (7 дней): от 80 000 рублей», - рассказал собеседник НСН.

Российские туристы с детьми все чаще отправляются в активные экстрим-туры, рассказала в пресс-центре НСН глава отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

