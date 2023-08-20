СМИ: республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи Киеву
Республиканцы в Конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Киеву, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, даже проукраински настроенные члены партии воздерживаются от поддержки запроса главы государства Джо Байдена к Конгрессу о новых средствах для бывшей советской республики. При этом в статье говорится, что американская администрация «бросает деньги на конфликт, который может длиться годами».
Ранее советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что поставляемое Киеву американское оружие просто пропало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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