По данным издания, стратегия НАТО никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником. В статье в качестве примера приводится операция в Персидском заливе в 1990-1991 годах и война в Ираке, когда у США получилось оперативно установить превосходство в небе, которое являлось ключом к победе над иракской армией.

В НАТО всегда полагалось на подобную стратегию. В последние годы ее опробовали только в тех горячих точках, где превосходство организации в воздухе было почти безраздельным.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрерор заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию для вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

