СМИ: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО
Неудачное контрнаступление украинской армии продемонстрировало уязвимость Североатлантического альянса перед силой равного соперника, который имеет авиацию и высокотехнологичное оружие, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Newsweek.
По данным издания, стратегия НАТО никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником. В статье в качестве примера приводится операция в Персидском заливе в 1990-1991 годах и война в Ираке, когда у США получилось оперативно установить превосходство в небе, которое являлось ключом к победе над иракской армией.
В НАТО всегда полагалось на подобную стратегию. В последние годы ее опробовали только в тех горячих точках, где превосходство организации в воздухе было почти безраздельным.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрерор заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию для вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru