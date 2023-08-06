СМИ: ВСУ натолкнется на контратаку в случае прорыва первой линии обороны России
Если Вооруженным силам Украины удастся прорвать первую линию обороны на удерживаемых Россией территориях, украинские военные натолкнуться на контратаку. Об этом заявил экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен, сообщает Foreign Policy.
Поузен считает, что Украинское наступление не имеет смысла.
«Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнётся с серьёзными контратаками России», — цитирует эксперт RT.
По его мнению, украинская армия к этому моменту уже будет ослаблена участием в предыдущих сражениях, к тому же военным не хватает опыта. Поузен предполагает, что ВСУ останется без прикрытия артиллерии, беспилотников и ракет.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN International заявил, что Великобритании рано или поздно придется признать провал контрнаступления украинской армии. Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о продвижении ВСУ. По его словам, украинские войска не добились результатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru