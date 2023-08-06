Поузен считает, что Украинское наступление не имеет смысла.

«Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнётся с серьёзными контратаками России», — цитирует эксперт RT.

По его мнению, украинская армия к этому моменту уже будет ослаблена участием в предыдущих сражениях, к тому же военным не хватает опыта. Поузен предполагает, что ВСУ останется без прикрытия артиллерии, беспилотников и ракет.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN International заявил, что Великобритании рано или поздно придется признать провал контрнаступления украинской армии. Дипломат опроверг сообщения британских СМИ о продвижении ВСУ. По его словам, украинские войска не добились результатов.





