Полковник Макгрегор: США создают коалицию для вторжения на Украину
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрерор заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию для вторжения на Украину. Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.
Эксперт считает, что Вашингтон отводит основную роль странам Восточной Европы. По его словам, в коалицию войдут Польша и Литва, которым США придут на помощь в случае необходимости.
«Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы - нет», - констатировал военный.
Минобороны России в субботу сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоселовское на купянском направлении в Луганской республике, сообщает «Радиоточка НСН».
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