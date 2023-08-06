Эксперт считает, что Вашингтон отводит основную роль странам Восточной Европы. По его словам, в коалицию войдут Польша и Литва, которым США придут на помощь в случае необходимости.

«Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы - нет», - констатировал военный.

Минобороны России в субботу сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоселовское на купянском направлении в Луганской республике, сообщает «Радиоточка НСН».

