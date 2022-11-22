СМИ: расстрелявшие российских пленных боевики связаны с НАТО
Боевики, расстрелявшие российских военнопленных, располагаются во Львове и тесно связаны с Североатлантическим альянсом, сообщает RT.
Как заявил бывший солдат ВСУ, служивший ранее в этой бригаде, боевиков в 80-й бригаде учили ненавидеть всё русское. Подобные мысли им «вбивали» в голову еще задолго до начала специальной военной операции.
За «промывание мозгов» националистам экс-солдат ВСУ назвал ответственными морпехов США.
Подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке подтверждена. Видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- СМИ: расстрелявшие российских пленных боевики связаны с НАТО
- СМИ: из Twitter увольняют сотрудников отдела продаж
- В метро Москвы не подтвердили запрет на любительскую съемку
- В Ставрополе бойцовская собака напала на людей
- Новак: Россия откажется поставлять нефть странам, которые установят потолок цен
- Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе из-за ледяного дождя
- Банк России разрешил вывозить наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов
- После заявления Саудовской Аравии падение цен на нефть остановилось
- СКР назвал главную причину пожара на складе в Москве
- Байден вступил в диалог с помилованной индейкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru