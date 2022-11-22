СМИ: расстрелявшие российских пленных боевики связаны с НАТО

Боевики, расстрелявшие российских военнопленных, располагаются во Львове и тесно связаны с Североатлантическим альянсом, сообщает RT.

В США следят за информацией о расстреле российских

Как заявил бывший солдат ВСУ, служивший ранее в этой бригаде, боевиков в 80-й бригаде учили ненавидеть всё русское. Подобные мысли им «вбивали» в голову еще задолго до начала специальной военной операции.

За «промывание мозгов» националистам экс-солдат ВСУ назвал ответственными морпехов США.

Подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке подтверждена. Видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУбийстваНАТОУкраина
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