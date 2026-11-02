ИИ впервые провел успешную кибератаку на российскую компанию

По его словам, с момента проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальных данных из внутренних критически важных систем атакованной компании прошло около трех часов. Злоумышленники получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной инфраструктуры. Ряд действий ИИ-агентов выглядели нелогичными с точки зрения человека, они одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и почти сразу их исправляли. Гойденко назвал атаку очень шумной и необычайно быстрой.

«Примечательно и то, что первоначальный доступ был получен через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую довольно трудно обнаружить вручную. Все это дает нам основания предполагать, что ИИ-агенты могли самостоятельно пройти всю цепочку атаки», — считает эксперт.

По данным Positive Technologies, использование ИИ-агентов может существенно усложнить поиски инициаторов атаки. Инструменты создаются и изменяются в ходе нападения, а последовательность действий не всегда соответствует привычным сценариям работы хакеров.

Ранее СМИ сообщили, что российские компании столкнулись с рекордным всплеском фишинговых атак, за июль–сентябрь число попыток взлома корпоративных аккаунтов увеличилось в 2,5 раза.

