ИИ впервые провел успешную кибератаку на российскую компанию
Искусственный интеллект впервые осуществил успешную хакерскую атаку на российскую компанию, рассказали расследовавшие инцидент специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies (PT ESC IR). Об этом пишет «Лента.ру».
Как отметили эксперты, ранее фиксировались экспериментальные атаки с использованием ИИ, хакеры давно применяют его на отдельных этапах.
«Но это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», — поделился руководитель PT ESC IR Денис Гойденко.
По его словам, с момента проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальных данных из внутренних критически важных систем атакованной компании прошло около трех часов. Злоумышленники получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной инфраструктуры. Ряд действий ИИ-агентов выглядели нелогичными с точки зрения человека, они одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и почти сразу их исправляли. Гойденко назвал атаку очень шумной и необычайно быстрой.
«Примечательно и то, что первоначальный доступ был получен через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую довольно трудно обнаружить вручную. Все это дает нам основания предполагать, что ИИ-агенты могли самостоятельно пройти всю цепочку атаки», — считает эксперт.
По данным Positive Technologies, использование ИИ-агентов может существенно усложнить поиски инициаторов атаки. Инструменты создаются и изменяются в ходе нападения, а последовательность действий не всегда соответствует привычным сценариям работы хакеров.
Ранее СМИ сообщили, что российские компании столкнулись с рекордным всплеском фишинговых атак, за июль–сентябрь число попыток взлома корпоративных аккаунтов увеличилось в 2,5 раза.
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