В США следят за информацией о расстреле российских

Она занимается курированием в Госдепартаменте вопросов, связанных с пресечением военных преступлений.

«Мы внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — отметила она.

Подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке подтверждена. Видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

