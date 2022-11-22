В США следят за информацией о расстреле российских

Соединенные Штаты следят за информацией о расстреле военнопленных России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского посла по особым поручениям Бету Ван Шак.

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Она занимается курированием в Госдепартаменте вопросов, связанных с пресечением военных преступлений.

«Мы внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — отметила она.

Подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке подтверждена. Видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СпецоперацияУбийстваУкраинаСША
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