В США следят за информацией о расстреле российских
Соединенные Штаты следят за информацией о расстреле военнопленных России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского посла по особым поручениям Бету Ван Шак.
Она занимается курированием в Госдепартаменте вопросов, связанных с пресечением военных преступлений.
«Мы внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — отметила она.
Подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке подтверждена. Видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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