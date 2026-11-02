Мигранты активно участвуют в протестах во Франции и Германии, у них нет требований, но есть опасные радикальные настроения, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

В выходные в Германии прошла волна молодежных протестов. Они охватили более 30 городов. Были столкновения с полицией. Протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца.