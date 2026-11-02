Настоящая революция? Кто стоит за протестами во Франции и Германии
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что во Франции студенческие протесты уже переросли в революционное движение.
Мигранты активно участвуют в протестах во Франции и Германии, у них нет требований, но есть опасные радикальные настроения, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
В выходные в Германии прошла волна молодежных протестов. Они охватили более 30 городов. Были столкновения с полицией. Протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца.
«Протесты в Германии не имели такого размаха, как во Франции, где они длятся уже несколько недель. Во Франции это уже революционная ситуация, в Германии всего этого пока нет, в Берлине все прошло достаточно тихо, во Франкфурте были серьезные беспорядки и грабежи. Протесты, которые теперь проходят и в Германии, Бельгии, других странах могут стать началом большого студенческого движения. Я бы осторожно начал это сравнивать с демонстрациями студентов революции 1968 года. Тогда протесты шли месяцами. Поэтому можно увидеть зарождение такого серьезного движения. Молодежь выходит на улицу, экономика является главной причиной, молодежь не видит для себя никакого будущего. Пока сложно предсказать, что будет дальше», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что миграционные проблемы здесь занимают не самую последнюю роль.
«Требования митингующих не могут быть выполнены, потому что денег нет на это все. Подобные требования всегда невыполнимы, вопрос только в том, получится ли у властей усмирить протестующих, пообещать что-то изменить. Власти будут что-то менять, чтобы давить протесты, но больших возможностей для маневра у правительств нет. Главная проблема для людей в Европе заключается в том, что социальные системы были раздуты, хорошо обеспечивали людей, а теперь возникли миллионы мигрантов, которые никаких взносов не делали, а привилегиями пользуются. Это приводит к жгучему чувству социальной несправедливости, что тоже влияет на протесты. Многие мигранты участвуют в протестах, так было во Франции, в Германии тоже так. Я не понимаю, что за этим стоит именно у мигрантов. Что хотят европейские студенты – понятно, а у мигрантов можно объяснить это только радикальными настроениями. Это может быть опасно», - заключил собеседник НСН.
Массовые беспорядки также произошли в ранее спокойной Швейцарии, где левые радикалы устроили столкновения с полицией во время празднования Хэллоуина в Цюрихе, отмечает «Радиоточка НСН».
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