СМИ: подтверждена подлинность кадров с места расстрела российских пленных

По данным газеты, видеозаписи, «подлинность которых подтверждена New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны». Также сообщается, что сравнены видеокадры со спутниковыми снимками, в результате журналисты пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар заявил, что запечатленные на кадрах лужи крови указывают на то, что «не было предпринято никаких усилий, чтобы поднять [пленных] или помочь им». При этом, российские военные лежали на земле, по-видимому, безоружные, их руки были либо вытянуты, либо находились за головой.

Однако ВСУ стреляли в безоружных россиян и «судя по всему, не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

