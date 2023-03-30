СМИ рассказали подробности удара «Кинжалами» по подземному штабу НАТО близ Львова

СМИ рассказали подробности российского ракетного удара в начале марта. Греческий военно-политический сайт Pronews со ссылкой на американские источники сообщил, что ВКС удалось поразить центр связи НАТО, расположенный под землей на глубине 120 метров, где работали более трехста сотрудников альянса, включая высокопоставленных должностных лиц.

«Зависит от размера»: Эксперт раскрыл способы борьбы с беспилотниками

9 марта Минобороны России опубликовало информацию о массированном «ударе возмездия» в ответ на террористические атаки украинской армии в Брянской области. Удары наносились в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Греческое издание отмечает, что в результате атаки были уничтожены до 200 офицеров НАТО, при этом центр планирования был защищен системами противовоздушной обороны, которые также были уничтожены российскими ракетами.

Из-под завалов были извлечены 40 тел, остальные до сих пор находятся под землей, сообщает Pronews. Преимущественно погибли представители Великобритании и Польши, рассказали изданию источники.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН допустил провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, так как этот объект является не только важным трофеем для ВСУ, но и экономически необходимым для поставок энергии странам Запада.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:НАТОВКС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры