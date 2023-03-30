9 марта Минобороны России опубликовало информацию о массированном «ударе возмездия» в ответ на террористические атаки украинской армии в Брянской области. Удары наносились в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Греческое издание отмечает, что в результате атаки были уничтожены до 200 офицеров НАТО, при этом центр планирования был защищен системами противовоздушной обороны, которые также были уничтожены российскими ракетами.

Из-под завалов были извлечены 40 тел, остальные до сих пор находятся под землей, сообщает Pronews. Преимущественно погибли представители Великобритании и Польши, рассказали изданию источники.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН допустил провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, так как этот объект является не только важным трофеем для ВСУ, но и экономически необходимым для поставок энергии странам Запада.