Запорожскую АЭС назвали важным трофеем для украинской армии

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается важным трофеем для украинской армии, она также остается востребована для Киева в экономическом плане, поэтому опасения по поводу возможных провокаций близ объекта вполне обоснованны, рассказал НСН военный эксперт Алексей Леонков.



Украина не собирается прекращать провокации против Запорожской АЭС, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что переданные Украине бронекатера предназначены для форсирования Днепра в районе Энергодара. При этом ВСУ неоднократно проводили учения с захватом крупного объекта техногенного происхождения, отметил Рогов в интервью «Комсомолке».