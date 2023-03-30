Запорожскую АЭС назвали важным трофеем для украинской армии
Электростанция является одним из источников дохода для Украины, а потому провокации против ЗАЭС вполне реальны, сказал НСН военный эксперт Алексей Леонков.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается важным трофеем для украинской армии, она также остается востребована для Киева в экономическом плане, поэтому опасения по поводу возможных провокаций близ объекта вполне обоснованны, рассказал НСН военный эксперт Алексей Леонков.
Украина не собирается прекращать провокации против Запорожской АЭС, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что переданные Украине бронекатера предназначены для форсирования Днепра в районе Энергодара. При этом ВСУ неоднократно проводили учения с захватом крупного объекта техногенного происхождения, отметил Рогов в интервью «Комсомолке».
«Думаю, в ходе операции по ударам в южном направлении в качестве подзадачи будет стоять захват Запорожской АЭС. Ведь Гросси (глава МАГАТЭ, прим. ред), когда он приехал туда второй раз, сказал, что вокруг станции должна быть установлена зона безопасности. И военные там находиться не должны», - сказал Леонков.
Подобная мера актуальна в мирных условиях, но не во время боевых действий, считает собеседник.
«С мирной точки зрения это выглядит нормально, с военной – нет. Представьте, что, например, часть наступающих пойдет прорываться не к Мелитополю или Бердянску, а повернется в сторону ЗАЭС. И в это время как раз пригодятся бронекатера, которые смогут обеспечить огневую поддержку движения войск, и прикрыть десант, который совместными действиями ее захватит. И как только войска туда войдут, объявят, что их трогать нельзя», - уточнил эксперт.
Запорожская электростанция - не только трофей для украинских солдат, но и один из основных источников дохода для Зеленского, отметил он
«ЗАЭС – это трофей, которого они давно добиваются. Это 25% генерации на территории Украины, станцию остается только подключить к электросетям. Но самое главное ее значение – транспортировка электроэнергии в Европу. Ведь Украине выделяют деньги, нужно как-то расплачиваться. А до этого ведь Зеленский в середине прошлого года объявлял, что у них много "халявной" электроэнергии, после чего мы "расколошматили" энергосистему, фактически перекрыв его источник заработка», - заключил Леонков.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил об опасности прорыва фронта в случае, если Украина грамотно применит сформированный ударный кулак с западной техникой.
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