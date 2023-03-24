СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат
Украинские силовики массово отказываются идти на передовую, офицерам приходится замалчивать проблему, опасаясь последствий. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
Отмечается, что отказы происходят даже после принятого на Украине закона об ответственности за отказ выполнять командирские приказы.
Те, в свою очередь, не хотят писать рапорты об отказниках, опасаясь нажить проблемы из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что говорит о несоответствии командира его должности.
Ранее генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что российской армии следует занять как можно больше территорий, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке
- В СПЧ заявили, что Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
- Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине
- СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат
- Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении
- В «Леруа Мерлен» опровергли открытие новых магазинов в России
- «Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре
- В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году
- Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
- Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru