СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат

Украинские силовики массово отказываются идти на передовую, офицерам приходится замалчивать проблему, опасаясь последствий. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

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Отмечается, что отказы происходят даже после принятого на Украине закона об ответственности за отказ выполнять командирские приказы.

Те, в свою очередь, не хотят писать рапорты об отказниках, опасаясь нажить проблемы из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что говорит о несоответствии командира его должности.

Ранее генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что российской армии следует занять как можно больше территорий, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.


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