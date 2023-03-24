СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат

Отмечается, что отказы происходят даже после принятого на Украине закона об ответственности за отказ выполнять командирские приказы.

Те, в свою очередь, не хотят писать рапорты об отказниках, опасаясь нажить проблемы из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что говорит о несоответствии командира его должности.

Ранее генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что российской армии следует занять как можно больше территорий, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.



