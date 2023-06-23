СМИ: провалы от контрнаступления Украины разочаровали Запад

Как заявил один из западных чиновников, наступление «не оправдало ожиданий» ни по одному из направлений. Об этом говорит прочность оборонительных рубежей России и эффективное отражение атак украинской армии с помощью ракетных ударов.

Кроме того Вооруженные силы Украины демонстрируют уязвимость в преодолении минных полей.

Ранее Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

