СМИ: провалы от контрнаступления Украины разочаровали Запад

Контрнаступление Украины не оправдало возложенных на него ожиданий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CNN.

Президент Чехии заявил, что не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием

Как заявил один из западных чиновников, наступление «не оправдало ожиданий» ни по одному из направлений. Об этом говорит прочность оборонительных рубежей России и эффективное отражение атак украинской армии с помощью ракетных ударов.

Кроме того Вооруженные силы Украины демонстрируют уязвимость в преодолении минных полей.

Ранее Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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