Президент Чехии заявил, что не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием
Результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не являются разочарованием. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной российской обороной. Президент отметил, что идти против подготовленной обороны тогда, когда «силы более-менее равны», совсем не простое дело.
Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».
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