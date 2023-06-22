Президент Чехии заявил, что не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием

По его словам, было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной российской обороной. Президент отметил, что идти против подготовленной обороны тогда, когда «силы более-менее равны», совсем не простое дело.

Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».

