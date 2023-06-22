В США высмеяли попытку Зеленского оправдаться за провал ВСУ
Читатели Newsweek прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о ходе контрнаступления ВСУ, пишет РИА Новости.
Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16.
Комментаторы отметили, что Зеленский всегда винит кого-то в собственных неудачах. По мнению пользователей, провал контрнаступления закономерен, поскольку ВСУ пошли в атаку без прикрытия с воздуха и достаточного количества средств ПВО.
«Зеленский как был комиком, так и им и останется», - написал один из читателей.
Украина готовит новую фазу контрнаступления, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, передает «Радиоточка НСН».
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