Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16.

Комментаторы отметили, что Зеленский всегда винит кого-то в собственных неудачах. По мнению пользователей, провал контрнаступления закономерен, поскольку ВСУ пошли в атаку без прикрытия с воздуха и достаточного количества средств ПВО.

«Зеленский как был комиком, так и им и останется», - написал один из читателей.

Украина готовит новую фазу контрнаступления, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, передает «Радиоточка НСН».

