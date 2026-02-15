Жительница Нижнего Новгорода погибла после падения наледи с крыши

По факту гибели 19-летней девушки заведено уголовное дело. Как считает следствие, на улице Варварской на двух девушек с крыши многоквартирного дома упала наледь. Одна из них скончалась на месте, вторая получила незначительные травмы.

За сутки от падения снега с крыш в Центральной России пострадали 25 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

