Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
Украинский лидер Владимир Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо», — напомнил Медведев, отметив, что Евросоюз уже стерпел пренебрежительное отношение со стороны США.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнеров, но публичное унижение – это перебор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
