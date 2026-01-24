«Это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо», — напомнил Медведев, отметив, что Евросоюз уже стерпел пренебрежительное отношение со стороны США.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнеров, но публичное унижение – это перебор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

