Экс-офицер ЦРУ Джонсон: в Давосе у Зеленского произошел нервный срыв

Оскорбительное поведение президента Украины Владимира Зеленского на экономическом саммите в Давосе в адрес лидера США Дональда Трампа и европейских руководителей определило продолжение интенсивного военного наступления России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-офицера ЦРУ Ларри Джонсона.

«Подыграл» Трампу: Выступление Зеленского в Давосе назвали «унижением» для Европы

Он напомнил, как Трамп заявил о том, что добился от Киева готовности к заключению сделки с Москвой, а через 30 минут Зеленский сказал: «Черт возьми, нет, мы этого делать не будем». Эксперт указал, что у Зеленского случился нервный срыв, в результате чего он оскорбил Трампа и европейцев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
