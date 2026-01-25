Экс-офицер ЦРУ Джонсон: в Давосе у Зеленского произошел нервный срыв

Он напомнил, как Трамп заявил о том, что добился от Киева готовности к заключению сделки с Москвой, а через 30 минут Зеленский сказал: «Черт возьми, нет, мы этого делать не будем». Эксперт указал, что у Зеленского случился нервный срыв, в результате чего он оскорбил Трампа и европейцев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский удостоил лидеров Евросоюза «плевком в лицо» своими обвинениями в слабости и скупости ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

