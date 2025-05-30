В Кремле допустили трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского

По его словам, прежде чем обсуждать подобный саммит, должен быть достигнут результат на прямых переговорах Москвы и Киева.

«Если такой результат будет достигнут... тогда может зайти речь и о контактах на высшем уровне», - заключил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не советует Киеву отказываться от переговоров с Москвой, сообщает «Свободная пресса».

