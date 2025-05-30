Захарова заявила, что посредников на переговорах в Стамбуле не будет
30 мая 202515:54
Посредничества какой-либо страны, в том числе Турции, на переговорах России и Украины в Стамбуле не будет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Москва «глубоко признательна турецким друзьям за гостеприимство и создание переговорной площадки».
«Однако о турецком или чьём-либо ещё посредничестве речи не идёт», - заключила Захарова.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru