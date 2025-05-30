Захарова заявила, что посредников на переговорах в Стамбуле не будет

Она отметила, что Москва «глубоко признательна турецким друзьям за гостеприимство и создание переговорной площадки».

«Однако о турецком или чьём-либо ещё посредничестве речи не идёт», - заключила Захарова.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».