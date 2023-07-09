СМИ: провал контрнаступления ВСУ обернется катастрофой
Если контрнаступление Украины провалится, президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры, сообщает The Guardian.
Как пишет издание, если Киев ничего не сможет добиться, запасы оружия закончатся, и разразится новый энергетический кризис в стране. Если на Западе упадет интенсивность поддержки украинских властей, то Зеленскому придется в ходе переговоров обменивать территории. Поражение приведет к чудовищным последствиям, сказано в статье.
Ранее в Кремле заявили, что украинская армия ежедневно терпит неудачи в контрнаступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru