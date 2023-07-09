Как пишет издание, если Киев ничего не сможет добиться, запасы оружия закончатся, и разразится новый энергетический кризис в стране. Если на Западе упадет интенсивность поддержки украинских властей, то Зеленскому придется в ходе переговоров обменивать территории. Поражение приведет к чудовищным последствиям, сказано в статье.

Ранее в Кремле заявили, что украинская армия ежедневно терпит неудачи в контрнаступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

