Гуцул назвала вынесенный ей приговор суда политической расправой
Действующие власти Молдавии и президент страны Майя Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, чьё обращение распространила её пресс-служба.
По её словам, приговор, вынесенный ей судом, является политической расправой, «запланированной и исполненной по указке сверху».
«Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду», - добавила Гуцул, указав, что намерена обжаловать решение суда.
Ранее Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приговор образцом политически мотивированного вердикта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru