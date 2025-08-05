Гуцул назвала вынесенный ей приговор суда политической расправой

По её словам, приговор, вынесенный ей судом, является политической расправой, «запланированной и исполненной по указке сверху».

«Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду», - добавила Гуцул, указав, что намерена обжаловать решение суда.

Ранее Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приговор образцом политически мотивированного вердикта, сообщает RT.