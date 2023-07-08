Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении

Представитель Кремля предположил, что неудачи ВСУ на фронте привели к решению передать Украине командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).

О возвращении пятерых военнослужащих нацбатальона на Украине в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал видео встречи в своем Telegram-канале.

Украинская армия начала контрнаступление 4 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли целей ни на одном направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

