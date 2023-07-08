Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении
Украинская армия ежедневно терпит неудачи в контрнаступлении. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля предположил, что неудачи ВСУ на фронте привели к решению передать Украине командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
О возвращении пятерых военнослужащих нацбатальона на Украине в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал видео встречи в своем Telegram-канале.
Украинская армия начала контрнаступление 4 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли целей ни на одном направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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